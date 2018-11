Raymond van het Groenewoud gaat klassiek én is nu maestro honoris causa philippe truyts

27 november 2018

21u36 0 Antwerpen Raymond van het Groenewoud mag je voortaan aanspreken als maestro honoris causa. Die fijne bekroning van de Stichting Conservatorium Antwerpen is dinsdagavond uitgereikt op een galaconcert van de peetvader van de Vlaamse rock in deSingel. De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuwe piano’s voor het Conservatorium.

Raymond begon solo, dan kwam zijn groep erbij mét gastmusici. Ná de hulde met een onweerstaanbaar grappige laudatio van Guy Mortier trok hij alle registers open met het symfonieorkest van het Conservatorium, onder leiding van Dirk De Caluwé. Zijn studenten – Van het Groenewoud geeft ook masterclasses in Antwerpen – zongen mee in ‘L’étranger, c’est mon ami’. Maar het publiek smulde natuurlijk vooral van Raymonds onsterfelijke hits. ‘Gelukkig zijn’ en ‘Je veux de l’amour’ zaten terecht in de ‘klassieke’ set en blijven na vier decennia hoogtepunten uit zijn rijk repertoire.

Antwerpen Van het Groenewoud heeft als Maestro Honoris Causa voorgangers als Wannes Van de Velde en muzikant Toots Thielemans. En hoewel hij zichzelf een specialist in relatieveren noemt, geeft hij toe dat de prijs hem ‘prettig kietelt’. Het concert was het sluitstuk voor ‘Save the Piano’, waarmee de Stichting Conservatorium Antwerpen de voorbije jaren al tientallen piano’s kon restaureren of aankopen. Er is nu nog 150.000 euro nodig.