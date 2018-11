Raymond giet hits in klassiek kleedje en wordt maestro honoris causa Philippe Truyts

08 november 2018

15u32 0 Antwerpen Vlaams rockicoon Raymond van het Groenewoud gaat de klassieke toer op. Hij speelt voor het jaarlijkse benefietconcert van ‘Save the Piano’ op 27 november samen met het symfonieorkest van het Conservatorium Antwerpen. Van het Groenewoud wordt die avond ook gehuldigd als Maestro Honoris Causa.

Het is niet de eerste keer dat de maker van onsterfelijke hits als ‘Je veux de l’amour’, ‘Liefde voor muziek’ en ‘Meisjes’ het erop waagt met groot orkest. Zes jaar geleden concerteerde hij met het Brussels Philharmonic. Van het Groenewoud heeft trouwens een band met het Conservatorium in Antwerpen. “Hij geeft hier masterclasses aan kleinkunststudenten. Hij zal die ook betrekken bij zijn optreden op 27 november”, zegt woordvoerster Ann Lommelen.

De huldiging van Raymond heeft plaats na het eerste deel, waarin hij optreedt met zijn band en gastmusici. Guy Mortier spreekt de laudatio uit. Eerder reikte de Stichting Conservatorium Antwerpen een maestro honoris causa uit aan onder meer Toots Thielemans, Dora van der Groen en Luk Perceval. In het tweede deel van de avond voert Van het Groenewoud zijn repertoire uit met het symfonieorkest onder leiding van Dirk De Caluwé.

De gala-avond moet geld in het bakje brengen voor ‘Save the Piano’. Topinstrumenten zijn onmisbaar voor een Conservatorium. De ambitie om op vijf jaar tijd 87 piano’s ofwel te vervangen, ofwel te restaureren, is bijna waargemaakt. Ann Lommelen: “Sinds 2014 hebben we 600.000 euro besteed. De finale komt in zicht. Volgend jaar willen we vier buffetpiano’s én een Steinway vleugel aankopen. Daarvoor is 150.000 euro nodig.”

Praktisch

Tickets voor het concert van Raymond van het Groenewoud, dinsdag 27 november om 20 uur, kosten 50 euro. Reserveren via www.desingel.be