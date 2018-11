Rasverteller en stadsgids Key Minnebo overleden Dieter Lizen

20 november 2018

21u44 0

Op 15 november is in de palliatieve afdeling van Sint-Camillus stadsgids Key Minnebo overleden.

Ze was vele jaren stadsgids in Antwerpen en gaf duizenden mensen een rondleiding in musea, kerken en de kathedraal. “Haar kennis van Antwerpen en dan vooral alle legenden, sagen en verhalen die met het spirituele of het bovennatuurlijke te maken hadden, was ongezien. Ze kon het publiek echt uren aan haar gekluisterd houden”, zegt collega stadsgids Tanguy Ottomer. “Het was ook een schat van een dame. Ik heb van andere stadsgidsen soms tegenkanting gekregen, maar zij belde me speciaal op om me te feliciteren toen ik een onderscheiding kreeg, terwijl ik haar op dat moment nog niet persoonlijk kende. Ze kon uitermate boeiend vertellen en ik wilde haar dan ook absoluut haar stadsvertellingen laten brengen, samen met Herbert Flack in het Paleis op de Meir.” In die stadsvertellingen toverde het duo stoffige stadsverhalen en museumartefacten om tot poëtische ontboezemingen vol humor. Ze was ook erg creatief en maakte zelf een spel met tarotkaarten van de stad Antwerpen.

Sinds de zomer van 2016 gaf Key voor onbepaalde tijd, op dokters-advies, geen rondleidingen en causerieën meer. Aan het werk gaan was uitgesloten door een opmerkelijke aftakeling sinds begin 2016. “Na vele onderzoeken stellen artsen kanker in de hypofysesteel vast”, vertelt zus Bo Minnebo op haar website. “Na zes weken verblijf in het hospitaal, inclusief complicaties, behandelingen en excellente verzorging mocht ze thuis verder aansterken. En dat is was vooralsnog beter gelukt dan wat de dokters verwachtten. Sindsdien leefde zij met de gevolgen, die zij aanzag als een boeiend leerproces”. Ze bleef vechten tot op het einde, maar op 15 november moest ze de strijd staken.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 23 november 2018 om 11 uur in de aula Aster van het crematorium aan de Jules Moretuslei te Wilrijk. De asurne van Key zal op een voor haar speciale plaats haar bestemming krijgen.