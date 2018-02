Rapper Lamar draagt Antwerpse trui in clip 21 februari 2018

02u52 0 Antwerpen Kendrick Lamar is fan van de streetstyle collectie van Vier, de Antwerpse winkel in de Kammenstraat. In zijn nieuwste videoclip 'King's Dead' draagt de hiphopster een trui met daarop '4ntwerp', een logo dat ontworpen werd door Vier, in samenwerking met het creatieve bureau Uber and Kosher.

"We zijn heel trots dat Kendrick Lamar onze hoodie draagt. In de hiphop denk ik niet dat je momenteel een grotere artiest vindt, dit is onbetaalbare reclame voor ons", zegt Bob Follens, die samen met Giancarlo Angeletti het merk Vier runt. "We weten eigenlijk niet hoe hij bij ons terechtkomt. We denken dat hij of een stylist uit zijn team Vier heeft leren kennen via onze Amerikaanse verkooppunten in New York of Los Angeles."





Goede zaken

De trui is uitverkocht in de winkel in de Kammenstraat. "We hebben wel nog T-shirts en crewneck sweaters (zonder kap, red.) met hetzelfde logo", vervolgt Follens. Op de website van Opening Ceremony is de hoodie wel nog te koop voor bijna 94 euro.





Sportpaleis

Volgende week, op dinsdag 27 februari, treedt Kendrick Lamar op in het Sportpaleis. Die dag verkoopt Vier ook exclusief al de tourmerchandise van de Amerikaanse artiest. "Hij kiest in elke stad waar hij optreedt één winkel uit om één dag merchandise en T-shirts te verkopen. We zijn trots dat hij voor ons heeft gekozen, want zijn stijl past ook echt bij Vier. We staan voor een combinatie van street- en skatekledij met high fashionmerken zoals Dries Van Noten en Raf Simons. We verwachten wel dat het storm zal lopen volgende dinsdag."





Antwerpse mode is al langer hot onder hiphoppers. Asap Rocky en Drake worden geregeld gespot in Dries Van Noten. (DILA)