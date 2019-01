Rapper Boef speelt uitverkochte show in Borgerhout: “Geen incidenten zoals in Tilburg” BJS

27 januari 2019

De bekende Nederlandse rapper Boef (25) heeft zaterdagavond in zaal Trix in Borgerhout een uitverkochte show gegeven. Vorig weekend draaide een optreden van Boef in Nederland nog uit op relletjes. In Antwerpen verliep de avond wél rustig.

In het Nederlandse Tilburg liep een optreden van Boef vorig weekend volledig uit de hand. Beveiligers moesten optreden tegen fans die zich ongepast gedroegen. Na opstootjes werd een aantal van hen zelfs uit de zaal verwijderd. De politie moest ook na het concert in actie komen. Op een pleintje vlakbij de concertzaal keerden omstaanders zich tegen de politie en gooiden onder meer met stoelen.

Zaterdagavond werd de Nederlandse rapper in zaal Trix in Borgerhout ontvangen, waar hij een uitverkochte show speelde. In tegenstelling tot het optreden in Tilburg, verliep de avond in Antwerpen wél rustig. Volgens de Antwerpse politie kwamen er geen meldingen van incidenten binnen.

In Vlaanderen is Boef zeer succesvol. Zijn album Slaaptekort staat al anderhalf jaar in de Ultratop, waar het piekte op de derde plaats.