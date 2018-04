Range Rover-bende krijgt vijf jaar 11 april 2018

02u48 0 Antwerpen Een Bulgaarse bende die elf Range Rovers had gestolen, is veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar. Onder de geviseerde wagens werd een gps-tracker gekleefd zodat de bende op het juiste moment kon toeslaan.

De daders gingen professioneel te werk. Ze kopieerden digitale gegevens van de wagen op een blanco sleutel. De wagens werden met vervalste Spaanse papieren telkens naar Duitsland of Bulgarije overgebracht. De groep was ook in Duitsland en Spanje gekend voor soortgelijke feiten.





Georgi I. (29), de enige beklaagde die het proces bijwoonde, en Marijan I. konden respectievelijk aan negentien en zeventien feiten worden gelinkt. Zij kregen de gevorderde vijf jaar cel, en een boete van 500 euro. Bij hen werd in totaal voor zo'n 560.000 euro verbeurd verklaard.





Aleksandar C, die verstek liet, en Goran M. kregen elk vier jaar cel voor hun betrokkenheid bij acht en zeven feiten, evenals een boete van 500 euro en een verbeurdverklaring van in totaal 320.000 euro.





Milko M., die bij enkele diefstallen betrokken was, kreeg bij verstek veertig maanden cel en eveneens 500 euro boete. Hem viel een verbeurdverklaring van circa 24.000 euro te beurt.





De betrokkenen hadden de feiten ontkend en om de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank veroordeelde hen tot de volledige gevorderde gevangenisstraf. (PLA)