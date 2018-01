Randy Newman zegt concerten in De Roma af 25 januari 2018

02u36 0

Randy Newman komt dan toch niet naar ons land begin maart. De Amerikaanse muzikant stond op 2 en 3 maart gepland in De Roma in Antwerpen. Het eerste concert was volledig uitverkocht, het extra concert bijna. Vervolgens moest Newman nog richting de Stadsschouwburg in Brugge (5 maart) en de Capitole in Gent (6 maart). Al deze concerten zijn geannuleerd omdat Newman aan de knie geopereerd wordt en hij het een tijdje rustig aan moet doen. "Alle tickethouders zullen een mail krijgen met de details over hoe ze hun geld kunnen terugkrijgen", zegt Rob Gielen van de Roma. "We hopen dat de concerten kunnen verschoven worden naar een latere datum, maar daar is nu nog geen duidelijkheid over."





"Het spijt me dat ik de tour moet annuleren, mijn excuses", liet de componist zelf weten. Newman is onder meer bekend van zijn soundtracks voor films. Hij won in het verleden twee Oscars voor liedjes uit de films 'Monsters, Inc.' en 'Toy Story 3'. (DILA)