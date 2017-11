Rampenplan van kracht in Antwerpse ziekenhuizen: "Geen enkele computer werkt, personeel moet binnen blijven" FT & BJS BSB

Het Middelheim in Wilrijk. Antwerpen In enkele Antwerpse ziekenhuizen (die behoren tot de ZNA-groep) is het intern rampenplan afgekondigd. "Er is een ernstig ICT-probleem", zegt woordvoerster Renée Willems. " Het personeel mag de ziekenhuizen niet verlaten. Patiënten en bezoekers mogen wel komen en gaan." Het gaat alleszins niet om een cyberaanval.

Bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) werkt geen enkele computer. Sinds deze middag ligt het netwerk volledig plat. Het interne noodplan is afgekondigd. Wat de impact van de crash op operaties of medicatie is, is nog niet duidelijk. "De diagnose wordt momenteel gesteld en we werken aan een oplossing", zegt woordvoerster Renée Willems. "Iedereen die op consultatie wil komen, is welkom. Iedereen zal op papier en niet digitaal geregistreerd worden. Radiologische beelden kunnen nog gemaakt en bekeken worden, maar niet meer doorgestuurd. De meest dringende operaties gaan door, de rest wordt uitgesteld. Het personeel mag de ziekenhuizen niet verlaten, maar patiënten en bezoekers mogen komen en gaan."

Tot de ZNA-ziekenhuizen behoren onder meer het Middelheimziekenhuis, het Jan Palfijnziekenhuis, Sint-Elisabeth, Erasmus en Stuivenbergziekenhuis. De ambulancediensten van Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg kunnen momenteel minder oproepen beantwoorden.