Radio-icoon Frank De Laet (58) overleden: “Zijn stem zullen we nooit vergeten” ADA

22 januari 2019

09u32 26 Antwerpen De Antwerpse radiowereld is een icoon armer. Afgelopen nacht is Frank De Laet (58) overleden op de palliatieve eenheid van het ZNA. Hij vocht een ongelijke strijd tegen kanker.

Radio maken was veertig jaar lang het leven van Frank De Laet. De klap was dan ook erg groot toen hij vorig jaar te horen kreeg dat er op zijn stembanden en strottenhoofd kwaadaardige gezwellen werden gevonden. “Waarom net op die plek kanker krijgen? Voor de rest is mijn lichaam volledig in orde. Uitzaaiingen zijn er niet. Dat kan ik moeilijk aanvaarden”, vertelde hij in april vorig jaar vanop zijn ziekenhuisbed. Toch weigerde hij zijn passie op te geven. Hij wilde via een spraakprothese de eerste radiomaker worden zonder stembanden.

Die droom kon hij kort realiseren toen Frank in mei opnieuw met zijn microfoon in de hand op pad ging om reportages te maken. Echt tevreden over zijn stem was hij nog lang niet. “Een volwaardig radioprogramma maken is nog lang niet aan de orde. Wat me wel hoopvol stelt, is dat ik zo snel na de operatie al zo vlot kan praten”, vertelde hij toen. “Ik wil tonen aan de mediawereld dat je na zo’n ziekte en ingreep echt niet afgeschreven hoeft te zijn. De klank en kleur van een stem is misschien wel belangrijk, maar wat je zegt en op welke manier je de dingen zegt, is zo mogelijk veel belangrijker.”

Nadien ging het langzaam maar zeker bergaf met de gezondheid en zijn droom om een groot verkiezingsdebat te organiseren naar aanleiding van de verkiezingen van oktober vorig jaar moest hij noodgedwongen opbergen. De laatste weken van zijn leven verbleef Frank in een woonzorgcentrum in Berchem en midden deze maand ging zijn gezondheid zo achteruit dat hij overgeplaatst werd naar de palliatieve eenheid van het ZNA. Daar overleed hij deze nacht.

Bij Stadsradio Vlaanderen reageren ze gelaten op het nieuws. “Het zat er natuurlijk aan te komen”, vertelt collega Geert Bollé. “Frank was gebeten door de radio. Zelfs toen hij in het Woonzorgcentrum verbleef. Hij verveelde zich er en vroeg of ik hem een mengtafel kon brengen zodat hij van daar radio kon maken”, lacht Bollé. “Hij zat vol dromen en projecten. Radio was zijn drijfveer om verder te vechten. Dat is het grote geluk dat wij hebben. Hij laat geen leegte achter. We hebben enorm veel interviews en filmpjes van hem dus zijn stem zullen we nooit vergeten.”

Wanneer de uitvaartplechtigheid doorgaat, is nog niet bekend.