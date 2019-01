Radio Expres wil eind januari de ether in Vuurdoop op nieuwjaarsbarbecue met 12.000 man Dieter Lizen

06 januari 2019

17u27 0

Zondag genoten 12.000 Antwerpenaars van de nieuwjaarsbarbecue, georganiseerd door de stad en het district. Elkaar of het aanwezige schepencollege een gelukkig nieuwjaar wensen kon ook live op de legendarische stadsradio Radio Expres. Na meer dan 20 jaar radiostilte wil die eind januari terug de ether in.



Het stadsbestuur en district Antwerpen trakteerden zondag 12000 Antwerpenaars op een barbecue aan de Scheldekaaien. Iedereen kreeg een bonnetje om een frietje, pizza of grillburger te eten of een biertje te drinken. Vooral voor een gratis hamburger moest je een ellenlange rij trotseren, gelukkig waren er steltlopers, spelletjes en een live radio-uitzending om de spirit erin te houden.

Je stadsgenoten een goede gezondheid en een fijn jaar wensen kon dit jaar ook voor de microfoon van Ruud Koninckx en Marc d’Hollander, die voor het eerst sinds 1997 opnieuw Radio Expres van onder het stof haalden. Radio Expres was in de jaren ‘80 en ‘90 een van de meest toonaangevende radiostations van Vlaanderen en zond uit van in een winkelgalerij in de Boerentoren. De zender staat al een jaar te popelen om opnieuw dé radio van ‘t stad te worden, maar een juridische procedure hield dat tot nu toe tegen.

“Bij de recente hertekening van het radiolandschap kreeg Radio Expres een uitzendlicentie van minister van cultuur Sven Gatz. In een aantal andere licentiedossiers was er echter sprake van ‘gefoefel’. Daarop trokken een aantal zenders naar de Raad van State, dat het frequentieplan van minister Gatz vernietigde”, zegt programmaleider Marc D’Hollander. “Daardoor kan men onze zendvergunning momenteel niet uitreiken. We moeten dus wachten op de goedkeuring van het herstelplan door de Raad van State, normaal komt die er op 21 januari”.

Volgens D’Hollander is er wel één groot voordeel aan het uitstel verbonden. “Dit geeft ons de tijd om achter de schermen hard te werken aan een degelijk radiostation. We willen een echte stadsradio worden met veel Antwerps nieuws en een grote betrokkenheid van de Antwerpse luisteraar. We willen ook aanwezig zijn op grote evenementen op vlak van cultuur en sport of zoals hier, op de nieuwjaarsbarbecue. Vroeger hadden we een studio in de Boerentoren. Nu trekken we opnieuw naar een bekende plek of gebouw want we willen dat mensen ons gemakkelijk kunnen vinden en aan het werk kunnen zien. Er zijn nog drie locaties in de running”.

Op schepenen Claude Marinower (Open VLD) en Jinnih Beels (sp.a) na kwam het volledige nieuwe schepencollege de Antwerpenaar een gelukkig nieuwjaar wensen op de barbecue. Bij een korte rondvraag gaven de meeste ondervraagde aanwezigen het verstandshuwelijk van N-VA, sp.a en Open VLD het voordeel van de twijfel. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) beseft dat het vertrouwen tussen vooral sp.a en zijn partij nog moet groeien de komende jaren. “De eerste maanden zullen de moeilijkste worden, want er komen verkiezingen aan in mei en dat is zelden een tijd van ‘tot elkaar toe komen’, maar daarna zijn er 5 jaar zonder verkiezingen en in die tijd gaan we veel opbouwen samen”.

Dat bouwen mag u letterlijk nemen. Ook op de locatie van de nieuwjaarsdrink, de Scheldekaaien: “Binnen 6 jaar moet het er hier heel anders gaan uitzien. We zullen hier een brede boulevard aanleggen die de stad en de Schelde terug met elkaar zullen verbinden. De nieuwe kaaien worden de Antwerpse ramblas. Bovendien komt er hier ook een stevige brug over de Schelde”. Of ook de politieke bruggen stand houden, moet de komende 6 jaar blijken.