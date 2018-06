Radio Expres en dj Khlr krijgen zendvergunning 16 juni 2018

02u50 0

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering twaalf nieuwe lokale radio's erkend. In Antwerpen zijn dat Radio Expres en 107FM. Radio Expres was van 1982 tot 1997 een heel populaire radio, die uitzond vanuit de 'Boerentoren' in Antwerpen. Vorig jaar hielden medewerkers van Radio Expres al een succesvolle reünie. Zo ontstond het idee om terug een echte stadsradio op te richten. 107 FM is een nieuwe zender opgericht door de housedj Khalid Naciri, alias dj Khlr. Hij wil vooral de jonge Antwerpenaren alternatieve muziek uit het nachtleven serveren. (DILA)