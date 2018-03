Radio Centraal strikt Roland Van Campenhout 02 maart 2018

03u00 0

Voor het tweede jaar op rij pakt de Antwerpse radiozender Radio Centraal morgen uit met het 'Woke Up This Morning'-festival naar het gelijknamige radioprogramma dat zich focust op blues en folk. Vorig jaar stond de Britse harmonica-legende Son Of Dave nog op de planken in het Oude Badhuis aan het Stuivenbergplein, dit jaar verwelkomt het bluesfestival een klepper uit eigen land: Roland Van Campenhout, goed voor 23 studio-albums, enkele wereldtournees en bijna vijftig jaar muzikale dienst. De deuren openen zaterdagavond om acht uur in het Oude Badhuis aan Stuivenbergplein 38. Tickets kosten tien euro in voorverkoop en twaalf aan de deur. Ook Shakedown Tim & The Rhythm Revue, Bart Buls en The Bonnie Blues zullen er optreden. (BSB)