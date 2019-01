Radio 2 stem Wiet Van Broeckhoven overleden Dieter Lizen

06 januari 2019

18u57

Wiet Van Broeckhoven, jarenlang een van de herkenbaarste stemmen van Radio 2 Antwerpen, is overleden. De presentator reeg de oneliners, grapjes met dubbele bodems en doordenkertjes aan elkaar in een onnavolgbare stijl. Hij presenteerde onder meer het muziekprogramma Njam Njam en later ook het programma Hitbox. Wiet was in 1993 nog betrokken bij de start van Radio Donna. Daar verdween zijn lijzige stem eind maart 1997 uit de ether, toen Wiets programma ‘Nogal Wietes’, werd ingeruild door D.O.S., Deckers Omroep Stichting met Erwin Deckers. Van Broeckhoven was al lange tijd ziek en overleed thuis, in Edegem, op 69-jarige leeftijd.