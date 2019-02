Quiz On Drugs voor een beter drugbeleid Annelin Marien

26 februari 2019

20u25 0 Antwerpen Vanavond vindt in Centrum De Wijk op het Willy Vandersteenplein een Quiz On Drugs plaats. SMART On Drugs, de organiserende VZW, wil met de quiz op een ontspannen manier een draagvlak creëren voor een beter drugbeleid. Een kleine honderd deelnemers zijn aanwezig: enkele fanatieke quizzers, maar voornamelijk mensen uit het drugbeleid of de drughulpverlening.

In de quiz komen leuke en grappige vragen in verband met drugs aan bod, zoals: ‘Op welke vis bijt een dolfijn weleens om high te worden?’, maar buiten weetjes over muziek, geschiedenis of de dierenwereld, komen ook vragen aan bod die over een gezond drugbeleid gaan. Woordvoerder van SMART On Drugs, Steven Debbaut: “Ons doel is een draagvlak creëren voor een deskundig en menselijk drugbeleid. Wij denken dat een repressief drugbeleid niet werkt, en dat willen we aantonen met vragen als bijvoorbeeld ‘Gebruiken jongeren uit Nederland meer cannabis dan andere Europese jongeren, door de aanwezigheid van coffeeshops?’ Het antwoord is ‘nee’, ze gebruiken minder dan jongeren uit bijvoorbeeld Italië of Frankrijk, waar een repressief beleid van kracht is. Zo willen we mythes ontkrachten, en met bepaalde vragen duidelijk maken waar wij voor staan.”

SMART On Drugs is een combinatie van experten en burgers die niet geloven in een ‘war on drugs’, en daarvoor leek een quiz hen een passend evenement om eerlijke informatie over drugs aan het publiek over te brengen. “En het is een leuke manier om ons kenbaar te maken”, aldus Steven Debbaut. “We denken eraan om met onze quiz in nog verschillende andere steden langs te gaan, mits aanpassing van de vragen natuurlijk, om in heel Vlaanderen onze ideeën over een beter drugbeleid te verspreiden.”