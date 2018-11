Qmusic-ochtendtrio bedankt Koninklijk Orthopedagogisch Centrum hoogst persoonlijk in kader Rode Neuzen Dag ADA

30 november 2018

11u11 0

De leerlingen van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum ontvingen het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen. Zij presenteerden er live hun ochtendshow de Rode Neuzen Dag Schoolslag om de school te bedanken voor hun bijdrage aan Rode Neuzen Dag. De school zamelde 2.500 euro in met de verkoop van verjaardagskalenders. Initiatiefneemsters Lisa en Auke zijn erg tevreden met dat bedrag. “We hebben allebei te maken gehad met psychische problemen en dat heeft onze band versterkt. Vorig jaar zijn we samen op het idee gekomen om een actie te organiseren om geld in te zamelen voor jongeren met psychische problemen,” vertelt Lisa. “Misschien dat we volgend jaar opnieuw een actie organiseren maar eerst gaan we genieten van dit moment,” aldus Auke. Voor de leerlingen was het alvast een vrijdag om niet snel te vergeten met onder andere een optreden van De Romeo’s.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. Vanavond vindt de slotshow plaats Meer informatie op rodeneuzendag.be.