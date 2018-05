PVDA wil veerdienst om het kwartier 29 mei 2018

PVDA lanceert een petitie waarin de partij vraagt om de veerdienst tussen linker- en rechteroever frequenter te laten varen. Volgens de partij zijn het vooral de bewoners op Linkeroever die zich gevangen voelen en graag een alternatief willen voor de tram en de voetgangerstunnel. PVDA stelt voor om de veerdienst tijdens de spitsuren tussen 7 uur en 9 uur en 16 uur en 19 uur om de tien minuten te laten varen. Op andere momenten om het kwartier. Daarvoor moet een tweede veerdienst wel in dienst genomen worden. "Wat het meeste tijd in beslag neemt is het aanmeren en niet zozeer het varen. Daarom vragen wij een extra veerboot in te schakelen zodat die elkaar kunnen kruisen", aldus Nadine Peeters van PVDA. Peeters baseert zich op de situatie in Amsterdam waar de veerboot een dagelijks gebruikt alternatief is om je te verplaatsen. Volgens haar zou een tweede boot het scheepvaartverkeer op de Schelde niet hinderen. "Het kan wel tijdens grote evenementen als de 10 Miles, waarom zou het dan niet op een ander moment kunnen?" (ADA)