PVDA wil tien zetels in federaal parlement Veel lof van partij voor betogende scholieren philippe truyts

18 januari 2019

19u20 0 Antwerpen Het klimaatprotest van scholieren stond ook op de Antwerpse nieuwjaarsreceptie van PVDA op de eerste plaats. “De scholieren hebben een jaar van verzet indrukwekkend ingezet en het doek van het oude denken afgerukt”, stelt voorzitter Peter Mertens vast. “De echte klimaatspijbelaars? Dat zijn de politiek verantwoordelijken.”

Net als vorig jaar was Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) de eregast in het Zuiderpershuis. En dan weet je dat er wordt vooruitgeblikt naar de verkiezingen in mei. Met de ambitie om tien Kamerzetels te winnen. Volgens Mertens zijn er niet één, maar tien Raoul Hedebouws nodig in het parlement. “Om iedereen wakker te schudden.”

Ook een partij als Groen trouwens. Meyrem Almaci krijgt de volle laag omdat ze graag met Open Vld wil besturen. “Dan zullen we ons blauw betalen aan groene taksen.”

Bart De Wever die straks Vlaams minister-president wil worden: Mertens noemt hem een deserteur die het land wil splitsen. Een sneer is er daarnaast voor sp.a-voorzitter John Crombez. “Je kan geen zekerheid beloven aan de werkende klasse als je scheep gaat met een partij als N-VA die alle sociale verworvenheden wil afbreken.”

PVDA wil ‘fenomenaal sociaal’ zijn. Mertens: “Dat doe je onder meer met een minimumloon van 14 euro per uur, hogere pensioenen, investeren in volwaardige jobs, duurzame stroom en warmtenetten.”