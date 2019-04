PVDA wil hele jaar winteropvang: “Zieke daklozen zet je overdag niet op straat” philippe truyts

01 april 2019

18u17 0 Antwerpen Het zit PVDA hoog dat zieke daklozen van april tot eind oktober overdag op straat worden gezet. Enkele militanten plaatsten uit protest een aantal veldbedden voor het opvangcentrum Victor aan de Desguinlei.

De winteropvang voor dak- en thuislozen eindigde zondag. In één klap staan er overdag dan nog slechts 105 in plaats van 222 bedden. Dat is volgens PVDA veel te weinig. “In april vorig jaar was de Victor zestien van de dertig dagen volzet”, zegt Vandecasteele. “Dat geeft al aan dat je de winteropvang beter het hele jaar door kan trekken. Zéker zo lang mensen met een laag inkomen niet aan een woning geraken. In Finland hebben ze de dakloosheid bijna uit de wereld geholpen door die mensen eerst een woning te geven vóór ze andere, gespecialiseerde hulp kregen.”

Het grootste hiaat is de opvang overdag van zieke daklozen, zo vindt Vandecasteele. “Dakloos of niet, in een ziekenhuis ontslaan ze patiënten met de raad om het bed te houden en geven ze een voorschrift voor thuisverpleging mee. Maar daklozen kunnen vanaf 1 april niet in de Victor terecht. De straat op moeten terwijl je herstelt van een operatie of een buikgriep hebt: mensonwaardig én slecht voor de genezing.”

Reactie stad

Volgens schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) laat de stad niemand zomaar aan zijn lot over. “Als mensen ziek zijn, dan zoeken we een gepaste oplossing. Wel is het zo dat sommige dossiers blijkbaar niet tot bij ons geraken. Dat verontrust me.” Meeuws wijst er ook op dat tijdens de winteropvang van daklozen in Antwerpen zeer hard wordt gewerkt aan structurele oplossingen, zoals crisisopvang of het zoeken naar een woning. “Niemand hoeft op straat te slapen. Dat principe trekken we zoveel mogelijk door in de zomer. Maar als het warm genoeg is, vraagt een deel van onze klanten die opvang niet.”