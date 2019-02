PVDA wil drie Antwerpenaren in het parlement: “Wij volgen lokroep niet van ‘moeder de gans’ Bart De Wever” philippe truyts

07 februari 2019

12u58 0 Antwerpen Met het accent op klimaat en armoedebestrijding wil PVDA vanuit de provincie Antwerpen in mei drie parlementszetels veroveren. Boegbeeld Peter Mertens (49) trekt de Kamerlijst, de jonge Jos D’Haese (26) de Vlaamse lijst. Arts Lise Vandecasteele (36) hoopt voor een tweede Vlaamse zetel te kunnen zorgen.

Vijf jaar geleden kwam de marxistische partij net iets te kort voor een eerste parlementaire zetel. Peter Mertens is er nu een stuk geruster in dat PVDA in de provincie Antwerpen de kiesdrempel (5 procent) wél haalt. “We hebben in 2014 de veldslag verloren in de Kempen. Daarom pakken we nu uit met een lijst met meer sterke kandidaten uit die regio.” Zo staat Greet Daems, lerares en kersvers gemeenteraadslid in Geel, tweede voor de Kamer. Voor het Vlaams Parlement komt Annemie Tibos uit Herselt op de derde plaats.

Eén minister voor klimaat

PVDA trekt met een unitaire agenda naar de verkiezingen. “Wij volgen de lokroep van ‘moeder de gans’ Bart De Wever niet. In zijn slipstream sturen de andere partijen hun kopstukken - zoals Meyrem Almaci (Groen) - naar Vlaanderen. Voor ultrabelangrijke thema’s als mobiliteit, klimaat en energie willen we één minister. We geven een signaal tegen confederalisme.”

Jos D’Haese — in 2014 ook al piepjong Vlaams lijsttrekker — is al jaren klimaatactivist. “Mijn programma was al klaar toen de jongeren op straat begonnen te komen. Hoe dan ook is het aan de multinationals om maatregelen te nemen. In het Vlaams Parlement moeten we het debat rond klimaatbeleid openbreken. Een klimaatrevolutie moet sociaal zijn.”

We zetten desnoods het Vlaams Parlement zonder water Lise Vandecasteele

Als PVDA 5,5 procent haalt, kan Lise Vandecasteele — dokter bij Geneeskunde voor het Volk — mee naar het Vlaams Parlement. “En let op, ik bijt. Ik verdraag geen armoede. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (ex-OCMW) zie ik hoe de armen in onze stad worden geviseerd. En hoe die mensen hun geld tellen wanneer ik een behandeling voorstel. Ik heb met succes tegen de waterafsluitingen in Antwerpen gestreden. Welnu, als het Vlaams Parlement dat voorbeeld niet volgt, sluiten we dáár het water af.”

Andere opvallende kandidaten voor de Kamer zijn onder anderen Manal Toumi (24), districtsraadslid in Deurne én verwoed blogster op YouTube, op plaats 3, havenarbeidster Tanja Deprez (40) op de vierde plaats en klimaatbetoogster Hanna Meyers (amper 19) op de zesde plek.