PVDA wil derde grootste partij van 't Stad worden 25 april 2018

02u47 0 Antwerpen PVDA gaat - zoals verwacht - met lijsttrekker Peter Mertens naar de Antwerpse kiezer. Met in zijn zog drie vrouwen: Borgerhouts districtsschepen Zohra Othman, gemeenteraadslid Mie Branders en OCMW-raadslid Lise Vandecasteele.

Met een stemmenpercentage van 8% scoorde PVDA in 2012 boven alle verwachtingen. De extreemlinkse partij mocht 4 vertegenwoordigers in de gemeenteraad leveren. In oktober 2018 wil PVDA beter doen. "We mikken op 5 à 6 verkozenen in Antwerpen", zegt partijvoorzitter Peter Mertens. Met veel trots stelde Mertens gisteren de top 10 voor de Antwerpse gemeenteraad voor. "U zal merken: wij hebben geen BV's als behang op onze lijst, maar wel AA's, Actieve Antwerpenaren die hun sporen hebben verdiend in de sociale sector", aldus Mertens.





In de top 10 van Actieve Antwerpenaren staan geen echte verrassingen. PVDA trekt met lijsttrekker Peter naar de Antwerpse kiezer, gevolgd door jonge en 'diverse' kandidaten. Op de nummers twee tot vier staan drie vrouwen: Borgerhouts districtsschepen Zohra Othman, gemeenteraadslid Mie Branders en OCMW-raadslid Lise Vandecasteele.





Nog in de top tien van de PVDA-lijst staat gemeenteraadslid Mohamed Chebaa op de vijfde plaats, woordvoerder en voormalig Vlaams lijsttrekker Jos D'Haese op zeven, districtsraadslid in Deurne Kristof Vissers op negen en Antwerps districtsraadslid Nadine Peeters op tien. Er zijn ook twee nieuwkomers: Özgür Gümüs, een jeugdwelzijnswerker op het Kiel, en Encieh Jozaghi, een maatschappelijk werkster die zich vooral met asielzoekers bezighoudt. Zij staan op de zesde en achtste plaats. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Dirk Van Duppen. (BJS)