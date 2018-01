PVDA wil 'betaalbare' stad op mensenmaat 20 januari 2018

Een stad op mensenmaat waar wonen betaalbaarder moet en armoede geen kans meer heeft: het marxistische PVDA profileert zich meer dan ooit als authentiek links.





Kopman Peter Mertens zweeg over de opgeblazen lijst Samen. Zijn populaire Waalse kameraad Raoul Hedebouw kwam de trouwe troepen nog wat aanvuren op de nieuwjaarsreceptie.





Peter Mertens noemde het voorbije jaar één van verzet: de afschaffing van de Turteltaks steekt PVDA op zijn hoed, net als de belofte van de stad om niemand nog zonder drinkwater te zetten. Met Barcelona als voorbeeld wil hij een bureau voor transparantie en goed bestuur, dat corruptie aanpakt en belangenconflicten uitsluit. "We kiezen ook voor een stad die van betaalbaar wonen echt een punt maakt in plaats van appartementen van 400.000 of 500.000 euro. Verder moet de schandvlek dat één op de vier kinderen in armoede opgroeit, worden uitgewist." (PHT)