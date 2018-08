PVDA trapt campagne af met rode strepen op de wangen 10 augustus 2018

Meer dan 1000 affiches wil lijsttrekker Peter Mertens aan de Antwerpse ramen zien hangen. Zo wil hij in gaan tegen het verbod op campagneborden in de stad. Op de affiche: de lijsttrekker zelf met rode strijdstrepen op de wangen.

"Het stadsbestuur blijft volhouden dat het prima gaat in de stad. Dat is voor een deel van de Antwerpenaren zeker waar. Nog nooit werd er zoveel coke gesnoven en poen gepakt in achterkamers. Maar ook de armoede, de luchtvervuiling, de woningprijzen, de files en de haatspraak nemen toe", trapt Mertens af. De partij lanceert dan ook een geuzenleuze 'Verover de stad'. "We doen dit op de Speakers' corner van het De Coninckplein, want wij willen een beweging van onderuit starten, dat is democratie."





Mertens zegt dat het niet simpel was om als nieuwelingen in de gemeenteraad te belanden zes jaar terug. "Ze hebben ons overal buiten gekieperd omdat we de wantoestanden aanklaagden. We werden oppositiekampioenen en dat konden ze niet verdragen. En als Bart De Wever dan zegt dat er geen publieke verkiezingsborden meer geplaatst mogen worden, toont dat nog maar eens de rijkdom van de grote partijen aan. Zelf vormen ze grote bussen om tot rijdende billboards en gewone reclamepanelen huren ze af om hun affiches te hangen. Dat mag dan wel. Wie geld heeft, denkt alles te mogen. Wij reageren daarop met deze affiches, hang ze massaal aan de ruit zodat het college vanuit hun auto's met chauffeur ze goed zien hangen", zegt Mertens fel. De lijsttrekker zegt ook een samenwerking met N-VA uit te sluiten in de stad. (NBA)