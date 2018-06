PVDA strikt bekende gezichten BEN ROTTIERS EN MITTA VAN DER MAAT OP LIJST NINA BERNAERTS

12 juni 2018

02u45 0 Antwerpen Ben Rottiers, Liliane Simoens, Mitta Van der Maat en Abdelkader Zahnoun zijn de verrassend gekende gezichten voor PVDA. De partij wil hiermee ook cultuur hoog op de agenda zetten. Daarnaast veel arbeiders, syndicalisten en jonge veulens.

PVDA maakte gisteren in Berchem zijn lijst bekend, in het volkscafé Rood & Wit, zo moest het ook een beetje symbolisch zijn. Met Ben Rottiers (60), ofwel Pol van De Kampioenen, Mitta Van der Maat (59), ofwel Marie Backeljau, de rappende bomma uit Borgerhout MC Lily (66) en zanger en schrijver Abdelkader Zahnoun (61) hebben ze ook enkele bekende gezichten in huis genomen. "Maar het is niet omdat we bekend zijn dat we geen mening kunnen hebben", zegt Rottiers. "Ik ben een Antwerpenaar net zoals alle anderen." Het is ook niet de eerste keer dat Rottiers op een lijst staat. "In 2014 kwam ik al op voor de nationale verkiezingen. Ik haalde toen 2.030 stemmen. Ik vond dat toen een behoorlijke prestatie want ik voelde tijdens de campagne dat we eigenlijk te laat begonnen waren. Ik heb ook jaren voordien al voor PVDA gestemd." Rottiers is bevlogen als hij over politiek spreekt, maar een mandaat wil hij resoluut niet. "Politiek zit in het dagelijkse leven, iedereen kan er over meepraten. Bijna elke conversatie draait uiteindelijk om politiek. Maar ik zou geen goede politicus zijn, ik ben overtuigd, ik ben niet diplomatisch en deals maken om bepaalde zaken te realiseren? Oh nee, Ik zou dat niet kunnen. Dat zal ik ook tegen iedereen vertellen, stem PVDA, maar niet op mij."





Pensioen

Waarom dan toch op een lijst gaan staan? "Omdat ik wel een mening heb en omdat ik zal blijven protesteren tegen wat er nu aan de gang is. Ik ben er ondertussen 60 dus dat hele pensioenendebat, dat houdt mij bezig. Mensen moeten op straat blijven komen om te protesteren tegen de Bacquelaines (minister van Pensioenen red.) van deze wereld. We mogen ons niet monddood laten maken."





Naast bekende gezichten gaat de partij er ook prat op dat ze een vijfde jongeren (-30) op haar lijst geplaatst heeft. En maar liefst een kwart van de plekken gaat naar arbeiders en syndicalisten. "Op die manier zetten we de arbeiders terug centraal, het kloppende hart van onze samenleving, nu zit er één arbeider in de gemeenteraad, wij willen er veel meer. Een moeilijke oefening want nu nog zijn we in gesprek met enkele kandidaten maar ook zij moesten nog de plooien gladstrijken met hun vakbond", vertelt lijsttrekker Peter Mertens.





Wel is de partij bijzonder ambitieus. "We willen de derde grootste partij worden met zes of zeven zetels. Dat we nu al even meedraaien heeft voor een toevloed aan kandidaten gezorgd. Meer dan 100 mensen boden zich aan. Dan kan je echt kiezen voor de beste kandidaten en een evenwicht brengen in de lijst. Van de arbeider tot de kwantumfysicus, ook die hebben we gevonden," lacht Mertens.