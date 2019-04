PVDA steekt buschauffeurs hart onder de riem na dubbel geval van agressie ADA

10 april 2019

14u21 0 Antwerpen Na de recente gevallen van agressie tegen chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn, vond PVDA het maar eens tijd om ze een hart onder de riem te steken. Daarom lanceerde de linkse partij een online actie waar reizigers een boodschap konden achterlaten. In enkele dagen tijd tekenden meer dan tweehonderd mensen de oproep en kwamen er tientallen steunbetuigingen binnen.

Met die steunboodschappen en een hartvormig kussen in de hand trokken een aantal leden onder leiding van Vlaams lijsttrekker Jos D’Haese naar de Rooseveltplaats. Daar overhandigden ze de kussen aan chauffeurs samen met enkele van de boodschappen.

Meteen pleit de partij voor een tweede man of vrouw op iedere bus of tram. “Zoals heel wat chauffeurs en reizigers aanhalen, is meer personeel de sleutel voor meer respect op de tram en de bus. De dienstverlening gaat erop vooruit en het extra personeel kan meteen ook een oogje in het zeil houden,” zegt D’Haese.

Wekelijkse scheldtirade

Chauffeur Alex kreeg ook een kussen en zei blij te zijn met de actie. Al twaalf jaar rijdt hij met de bus. “Zelf ben ik gelukkig nog niet in aanraking gekomen met geweld maar een scheldtirade gebeurt wekelijks. Het is erg moeilijk om voor iedereen goed te doen. Vertrek je op tijd, dan krijg je verwensingen van laatkomers, wacht je op die laatkomers dan krijg je bij de volgende halte te horen dat je niet stipt rijdt.” Alex legde zijn kussen meteen op zijn dashboard en vertrok. “Ik moet op tijd vertrekken hé”, lachte de man.