PVDA: “Sp.a doet mee met koehandel De Wever” Oppositie dringt aan op ontslag De Wever Dieter Lizen

14 januari 2019

16u24 0 Antwerpen De oppositie schiet met scherp na de aankondiging van Bart De Wever dat hij bij de verkiezingen in mei een gooi wil doen naar het Vlaams minster-presidentschap. De algemene teneur is dat hij beter vandaag nog zou stoppen als burgemeester. Opvallend, niet enkel De Wever, ook coalitiepartner sp.a moet het ontgelden.

Peter Mertens: “Antwerpse sp.a doet mee met koehandel”

“Het kan niet dat de coalitiepartners dit niet wisten”, reageert Peter Mertens. “Antwerpen staat voor heel grote uitdagingen maar blijkbaar werd deelname aan het bestuur van de stad ‘verkocht’ in een package deal met het opzetten van dezelfde ‘Bourgondische’ of ‘geel-paarse as’ in de Vlaamse Regering, onder leiding van De Wever. Weet u nog dat Jinnih Beels voor de tv camera’s zei tijdens de coalitiegesprekken dat ook een aantal dingen werden beloofd die niet op papier stonden? Iedereen dacht dat daarmee gedoeld werd op het feit dat De Wever niet langer het voorzitterschap zou combineren met het burgemeesterschap, maar vandaag blijkt het tegendeel waar. Neenee, ze doelde toen al op de verkiezingen in mei. Jammer dat de socialisten meededen met deze koehandel met de Antwerpse kiezer in ruil voor enkele schepenpostjes”.

Mertens betreurt ook dat de stad nu eigenlijk na 1 maand al zonder burgemeester zit. “De Wever is nu een soort waarnemend burgemeester van een Bourgondische klucht geworden. Wie moet hem gaan opvolgen? Ik zie Annick De Ridder de stad niet besturen hoor. Koen Kennis die heeft tenminste nog de dossier- en stadskennis om de stad te besturen”.

Mertens hoopt dat de hele burgemeesterkwestie niet de inhoudelijke discussie over het bestuursakkoord gaat overschaduwen. “Ik hoop dat het op de gemeenteraad toch ook nog over inhoud mag gaan, want de uitdagingen zijn groot in Antwerpen: de kinderarmoede, de huizencrisis. Ik vond het coalitie-akkoord weinig ambitieus op dat vlak.Ik hoop ook dat er snel iemand wordt aangeduid met passie voor Antwerpen en niet iemand die na 30 dertig dagen alweer zijn schup afkuist.

Filip Dewinter: “Als hij gaat voor Vlaanderen onafhankelijk vergeef ik hem”

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter vindt dat De Wever “sneller liegt dan zijn schaduw. Eerst de socialisten buiten werken op het stadhuis en ze zes jaar later weer binnenhalen.Dan tijdens de campagne bij hoog en bij laag zweren dat hij 6 jaar burgemeester zou blijven. Vervolgens het confederalisme weer ontdooien nadat hij het vijf jaar geleden in de koelkast stak. Het wordt een beetje pathetisch om te zien hoeveel beloften hij al gebroken heeft”.

“Als hij het Vlaams minister-presidentschap, waarvan ik vrij zeker ben dat hij het ook zal worden, wil gebruiken om volledig te gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen, dan zou ik hem deze zet kunnen vergeven”, aldus Dewinter. “ Ik heb altijd gedacht dat De Wever eerlijk was als hij zei dat hij als burgemeester verder wilde gaan. Dit lijkt me dan ook niet geheel zijn beslissing. Het vertrek uit de federale Marrakech regering en de switch die De Wever aankondigt: het lijkt goed geplande strategie. Het kan echter ook paniekvoetbal van de N-VA zijn. Ze voelen de noodzaak om de Grote Leider in stelling te brengen nu ze de hete adem van Vlaams Belang in hun nek voelen en de jongste verkiezingsuitslagen van hun partij niet zo schitterend waren”.

Het is echter Antwerpen dat het gelag moet betalen, zo zegt Dewinter. “We zitten nog met heel veel vragen omtrent zijn opvolging, maar als De Wever ook maar een beetje beroepsethiek heeft, stopt hij nu als burgemeester. Het burgemeesterambt blijven gebruiken als een trampoline om hoger te springen bij de verkiezingen om zo minister-president van Vlaanderen te worden, dat kan niet de bedoeling zijn”.

Wouter Van Besien: “Hij kan beter vandaag stoppen”

“Ik vind het pure woordbreuk en bedrog van de kiezer. Hij voert eerst maanden campagne om burgemeester te worden en als hij dan herverkozen raakt, gaat hij het burgemeesterschap misbruiken als campagnemiddel voor de volgende verkiezingen in mei. Het burgemeesterschap van Antwerpen mag geen plan B zijn, de Antwerpenaars hebben recht op beter. Ik vind dat als hij consequent is, hij beter vandaag stopt. Ofwel engageert hij zich als burgervader van deze stad, ofwel doet hij een gooi naar het minister-presidentschap en dan kan hij beter stoppen. De Wever heeft eerder altijd gezegd dat er bij N-VA een hoge muur zou komen tussen het lokale niveau en wat er federaal gebeurt, dat blijkt nu helemaal niet waar te zijn”.

Caroline Bastiaens: “Met De Wever verdwijnt lijm uit de coalitie”

“Hij stopt nog niet en dat is net een deel van het probleem. Deze move komt voor ons en voor elke Antwerpenaar denk ik, als een complete verrassing”, zegt voormalig schepen van cultuur Caroline Bastiaens (CD&V). “De Wever heeft gigantisch gescoord bij de verkiezingen en was altijd met veel plezier burgemeester van deze stad. Zijn engagement als burgemeester voor deze stad waren ook altijd heel duidelijk, maar dat is nu niet meer het geval. Hij zal voor de gemeenteraad met een betere uitleg voor de dag moeten komen dan de confederale ambities van N-VA. Hij was bij de onderhandelingen over het akkoord ook echt de kingmaker, de lijm tussen sp.a, N-VA en Open VLD. Het is de vraag of er nu die lijm verdwijnt, nog genoeg cement overblijft om het hele Antwerpse kaartenhuis niet in elkaar te doen zakken?”.