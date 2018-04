PVDA pleit voor meer overzetboten 27 april 2018

02u44 0 Antwerpen PVDA wil dat de overzetboot tussen linker- en rechteroever vaker uitvaart. De partij voerde woensdagochtend actie en deelde aan de voetgangerstunnel 400 flyers uit.

Op linkeroever wordt tot en met vrijdag aan de stijgende roltrap van de Sint-Annatunnel (de 'voetgangerstunnel' in de volksmond) gewerkt. Wie naar boven wil, is aangewezen op de lift en dat leidt al heel de week tot lange files tijdens de spitsuren en frustraties bij fietsers en voetgangers.





Er volgen nog meer werken, want later dit jaar ondergaan ook de liften een grondige renovatie.





PVDA zegt de oplossing te kennen: het wil dat de overzetboot, die elk halfuur tussen linker- en rechteroever pendelt, frequenter uitvaart. "Tijdens de Ten Miles kan de overzet wel constant op en af varen. Maar voor de mensen van Linkeroever is die moeite blijkbaar teveel?", aldus PVDA-districtsraadslid Nadine Peeters.





(BJS)