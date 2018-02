PVDA: "Maak van haven kachel van stad" 14 februari 2018

PVDA pakt uit met een eigen klimaatplan. Stad en haven worden daarin tegen het jaar 2040 klimaatneutraal: de uitstoot van broeikasgassen wordt dan volledig gecompenseerd. De havenindustrie krijgt een hoofdrol toegemeten, als 'stofzuiger' van alle CO2. Daarnaast pleit PVDA voor een stedelijk energiebedrijf.





Het klimaatplan werd dinsdag voorgesteld door lijsttrekker Peter Mertens en 'coming man' Jos D'Haese (25), die in oktober wellicht een plaats in de top-5 van PVDA krijgt. D'Haese pakte uit met straffe cijfers. "Antwerpen is goed voor één achtste van alle uitstoot in ons land. De stad levert wel inspanningen, maar laat de industrie te veel ruimte. Aan het huidige tempo zijn we klimaatneutraal tegen 2700. Een beetje te laat."





D'Haese kijkt nadrukkelijk naar de haven. Niet als vijand, maar als troef voor het klimaat. "De haven loost dagelijks tweemaal zoveel warmte als de hele stad nodig heeft om zich te verwarmen.. Met een warmtenet dat 575 miljoen euro kost, maak je van de haven de 'kachel' van de stad. Duitse en Deense steden bewijzen dat het kan. Er zijn wel initiatieven, zoals Nieuw Zuid en Blue Gate. Niets mis mee, maar de schaal moet véél groter. De technologie bestáát, de politieke wil moet volgen."





Peter Mertens droomt van een stedelijk energiebedrijf 'Energie aan de stroom'. Dat kan dan investeren in zonnepanelen op daken van parkeergebouwen en magazijnen, in extra windturbines en in een warmtenet. (PHT)