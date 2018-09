PVDA: "Maak bus en tram gratis" 03 september 2018

02u23 0 Antwerpen Een degelijk, efficiënt en gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. Daar moet volgens PVDA voor worden gekozen om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren. "Zet een lightrail op of naast de bestaande havensporen in om snel een alternatief te bieden voor de 60.000 mensen die in de haven werken", zegt Antwerps lijsttrekker Peter Mertens.

De marxistische partij reageert op de cijfers over een modal shift in de stad en maakt zich zorgen over het verschralend aanbod van tram en bus. "We zien de vervoersarmoede toenemen. Mensen komen niet meer buiten omdat de laatste verbinding met het openbaar vervoer is weggevallen. Bovendien ben je tegenwoordig twee of drie keer langer onderweg dan wat de routeplanner van de Lijn beweert."





Mertens zou de ticketprijzen voor tram en bus liefst geschrapt zien.





"In Europa geven 56 steden al het goede voorbeeld. Kosteloos vervoer is een enorme hefboom voor het oplossen van de verkeersknoop en het verbeteren van de luchtkwaliteit." (PHT)