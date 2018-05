PVDA: "Lidl is start van sociale lente" 02 mei 2018

PVDA ziet in het aanhoudende protest bij supermarktketen Lidl de start van een warme sociale lente. Dat zei voorzitter Peter Mertens in zijn speech op de Dag van de Arbeid. "Het begint met één iemand, met een bedrijf dat neen zegt, en het zal eindigen met een veel grotere beweging. We shall overcome."





"Vandaag zijn wij allemaal die van Lidl", opent Peter Mertens zijn toespraak aan het Zuid. "Bij Lidl hebben ze 'neen' gezegd. Niet één iemand. Maar velen. Heel velen. Als een lopend vuurtje. Winkels werden gesloten nog voor men een syndicale afgevaardigde had gezien." (BJS)