PVDA lanceert charter tegen kinderarmoede 07 september 2018

02u49 0 Antwerpen PVDA heeft gisteren met een symbolische 'lege brooddozenactie' een charter tegen armoede gelanceerd. De klemtonen liggen op gratis gezonde maaltijden voor alle schoolkinderen en een veralgemening van de maximumfactuur in het onderwijs.

Antwerps lijsttrekker en nationaal voorzitter Peter Mertens stelt dat bijna een op de drie kinderen in de stad in armoede opgroeit. "Als we geen andere koers gaan varen, wordt dat binnen enkele jaren het nieuwe normaal. Met lege brooddozen, versleten schoenen, te dunne jassen en onbetaalde facturen."





Kleinere klasjes

Naast een maximumfactuur op school kan volgens PVDA kansarmoede ook worden aangepakt door kleinere klasjes en het uitstellen van de studiekeuze. De partij wil verder nog een stedelijke wooncoöperatie die betaalbare woningen renoveert en bouwt, een leefloon boven de armoedegrens, lagere prijzen voor water en energie voor kansarmen en wijkhuizen met sociale dienstverlening dicht bij de mensen. (PHT)