PVDA is klaar met jonge en volkse lijst 24 augustus 2018

02u42 0

Voor de Antwerpse PVDA zit het lijstwerk voor de gemeenteraadsverkiezingen er al helemaal op. Alle 55 plaatsen zijn ingevuld. Opvallend is dat de bovenste acht kandidaten van de tweede kolom (nummers 20 tot 27) gemiddeld slechts 24 jaar oud zijn.





Vorige week rommelde het bij PVDA na de onverwachte exit van Borgerhouts districtsschepen Zohra Othman, tot dan de kopvrouw achter de onbetwiste leider Peter Mertens. Othman verlaat de actieve politiek.





Haar plek op nummer 2 gaat nu naar de al even ervaren Mie Branders, huisarts en gemeenteraadslid. Iedereen in de top-10 schuift een plaats op, behalve OCMW-raadslid Lise Vandecasteele op 4. Nieuwkomer op 10 is Tom Devoght, ABVV-vakbondsman bij chemiebedrijf Arlanxeo.





Opvallend is de jeugdige leeftijd van de nummers 20 tot 27. Studente Céline Gümüs (21) voert de tweede kolom aan, bevolkt door andere studenten en jonge werkenden. "Zo tonen we hoe de toekomst van onze stad eruitziet: geëngageerd, optimistisch en heel divers", zegt Mertens. (PHT)