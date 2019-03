PVDA-gemeenteraadslid Mohamed Chebaa stapt op philippe truyts

15 maart 2019

15u57 0 Antwerpen PVDA verliest een van zijn vier gemeenteraadsleden in Antwerpen. Mohamed Chebaa verlaat de partij en gaat als onafhankelijke zetelen. “Hij dreigde ermee op te stappen als hij de tweede plaats niet kreeg op de Vlaamse parlementslijst. Dat soort chantage pakte niet bij de basis”, reageert voorzitter Peter Mertens.

Mohamed Chebaa (55) was dit jaar aan zijn tweede legislatuur in de gemeenteraad begonnen. De voorbije zes jaar brak hij volgens Peter Mertens weinig potten als raadslid. “De helft van de zittingen was hij afwezig. We wilden hem graag een tweede kans geven in Antwerpen. Bij de kandidaten voor de verkiezingen in mei stond hij niet in de top-10. Wij wilden vooral nieuwe kandidaten uitspelen. Toch eiste Chebaa de tweede plaats op de Vlaamse lijst. Dat kon sowieso niet, want daar moet – na lijsttrekker Jos D’Haese – een vrouw staan. Dat wordt Lise Vandecasteele.” Mertens verwijst naar het negatief advies dat de lijstvormingscommissie over Chebaa gaf. “Hij stond geïsoleerd. Ook andere kandidaten van Marokkaanse origine begrepen zijn gedrag niet goed.”

Chebaa laat in Gazet van Antwerpen weten dat hij uit ongenoegen met de partijwerking opstapt. “De basis wordt vergeten, alle beslissingen komen van bovenaf. PVDA is vergeten waar ze voor staat.”

In de vorige legislatuur viel de vierkoppige PVDA-fractie ook snel terug op drie. Toen hield Frank Hosteaux het voor bekeken. Hosteaux bleef maar enkele maanden als onafhankelijke zetelen en stopte als gemeenteraadslid.