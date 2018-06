PVDA: "5.200 extra sociale woningen" 05 juni 2018

03u03 0 Antwerpen PVDA wil dat iedere Antwerpenaar een betaalbare woning heeft, hetzij als koper of (sociale) huurder. Om dat te realiseren, wil de partij 5.200 extra sociale woningen, maar ook leegstaande panden laten onteigenen.

"Er wordt vandaag 270 miljoen euro uitgegeven aan de duurste politietoren van Europa, maar de helft van de Antwerpenaars blijft wel in de kou", vertelt lijsttrekker Peter Mertens. "Momenteel is ongeveer 40 procent van de Antwerpenaars huurder, maar er wordt voor deze mensen niets gedaan. Wij willen een kwaliteitslabel voor alle huurwoningen en ook de huurprijzen aan de band leggen", zegt Peter Mertens. De partij wil ook leegstaande woningen onteigenen. "Want die leegstand en verkrotting veroorzaken een krapte op de markt, wat de huurprijzen weer doet stijgen. Crapuleuze toestanden krijg je zo."





Ook op de sociale markt wil PVDA met rasse schreden vooruit. "Momenteel staan er 28.000 mensen op de wachtlijst en er zijn amper 278 woningen bijgekomen de laatste zes jaar. Wij willen er 5.200 bij zetten. We moeten af van het idee dat sociale huurders luieriken en arme luizen zijn. Een sociale huurwoning maakt voor heel veel mensen het verschil tussen leven en overleven. Normaal moeten we één derde uitgeven aan wonen, de meeste mensen in deze stad zitten daar ver boven", vertelt Leen Swinnen, zelf sociale huurster.





Ook de privésector wil PVDA meer regisseren door gronden in erfpacht te geven. "We halen de mosterd in Wenen, die een succesvol woonbeleid heeft. Daar woont zelfs 40 procent in een woning van de stad."





(NBA)