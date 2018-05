Puzzel eens kunstwerk in elkaar 23 mei 2018

02u48 0

Treinreizigers kunnen in het Centraal Station kennismaken met de mysterieuze kunstenares Michaelina, de leading lady van de barok. Op een grote puzzelwand in de stationshal kunnen voorbijgangers haar meesterwerk 'de Triomf van Bacchus' in elkaar puzzelen en haar talent ontdekken.





Deelnemers die er een bericht over posten op Facebook of Instagram maken elke dag kans op een duoticket voor de expo. Puzzelen kan nog tot en met 25 mei. Daarna verhuist de puzzel naar het MAS, waar hij de rest van de expo blijft staan. De expo 'Michaelina. De leading lady van de barok.' opent op 1 juni in het MAS. De eerste overzichtstentoonstelling kadert in 'Antwerpen Barok 2018. Rubens Inspireert' en toont het talent van een kunstenares die populair was in een tijd dat vrouwelijke schilders zeer zeldzaam waren. (ADA)