Puigdemont bezoekt Antwerpse unief: “Europese stilte rond Catalaanse kwestie is teleurstellend.” Voormalige Catalaanse minister-president kwam op uitnodiging van de studentenvereniging Europakring Antwerpen naar de UA-stadscampus BJS

22 februari 2019

13u33 0 Antwerpen De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft donderdagavond een bezoek gebracht aan de Universiteit Antwerpen. In een volgepakte aula drukte hij zijn teleurstelling uit over de Europese stilte rond de Catalaanse kwestie.

Carles Puigdemont, de vorige regeringsleider van Catalonië die nog steeds in België verblijft, was op uitnodiging van de studentenvereniging Europakring Antwerpen naar een aula op de UA-stadscampus afgezakt. Hij ging er in gesprek met professor Peter Bursens, die vooraf aangaf dat Puigdemont het niet zou hebben over de binnenlandse Catalaanse kwestie of de lopende rechtszaak. Wel werd er gediscussieerd over de rol van de regio’s zoals Catalonië als deel van de Europese Unie.

Volgens Puigdemont is de EU het belangrijkste middel om de democratie te verspreiden en verdedigen. “In Catalonië heerst de consensus dat Europa positief is. Maar de EU moet wel bewijzen dat het democratisch is.”

Puigdemont waarschuwde ook voor bedreigingen tegen democratie, zoals de opkomst van extremisme, xenofobie en euroscepticisme. “Minder dan de helft van de Europeanen voelt zich vertegenwoordigd binnen de Europese instellingen. Dit moeten we verbeteren.”

Puigdemont is dan ook teleurgesteld dat Europa stil blijft over de problemen in zijn regio. “De EU zegt niets wanneer vreedzaam protesterende Catalaanse burgers gewelddadig worden neergeslagen door de Spaanse politie. Als zoiets ergens in het noorden van Europa zou gebeuren, zou ik me als EU-burger zorgen maken.”