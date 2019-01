Psychiatrische patiënt knijpt transgender in kruis: geslachtsoperatie kan niet doorgaan BJS

15 januari 2019

Een psychiatrische patiënt staat in Antwerpen terecht voor een hele reeks geweldsdelicten. Bij een van de incidenten greep hij een transgender zorgverlener – volop in transitie van man naar vrouw – in het kruis. Bij het slachtoffer moest een teelbal verwijderd worden, waarna het proces tot geslachtsverandering werd stilgelegd.

Beklaagde I.C. (29) ging op 15 juli 2018 helemaal door het lint in een psychiatrische instelling in Zoersel. Zorgverlener Y. probeerde de man samen met collega’s tot bedaren te brengen. Maar in de schermutseling die ontstond, raakte Y. zwaargewond in het kruis. Een teelbal moest operatief verwijderd worden.

“De impact van die ingreep op het leven van Y. is enorm”, zegt Bart Verbelen, de advocaat van het slachtoffer. “Zij is transgender en volop in transitie van man naar vrouw. Ze had een hormonenbehandeling achter de rug en stond op het punt om in het buitenland geopereerd te worden. Doordat de beklaagde naar het scrotum van mijn cliënte heeft gegrepen, hebben de dokters noodgedwongen een teelbal weggenomen. Het gevolg van de ingreep? De transitie van man naar vrouw is helemaal stilgelegd. En emotioneel is dat zeer zwaar om te dragen. Mijn cliënte had bijvoorbeeld al een meisjesnaam aangenomen.”

Slachtoffer Y. eist 2.500 euro morele schadevergoeding en wil ook dat een neuroloog haar verder onderzoekt.

Beklaagde I.C. stond in Antwerpen nog terecht voor een hele reeks andere incidenten zoals agressie in psychiatrische centra, oudergeweld en vernielingen. De procureur eist 4 jaar effectief. Vonnis op 29 januari.