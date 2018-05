PSA vliegt sollicitanten naar nieuwe job TERMINAL OPERATOR ZOEKT 75 TECHNICI EN HOUDT JOBDAG PHILIPPE TRUYTS

19 mei 2018

02u24 0 Antwerpen Goederenbehandelaar PSA Antwerp wil zo snel mogelijk 75 nieuwe techniekers aanwerven voor zijn drie terminals op linker- en rechteroever. Het bedrijf pakt daarom uit met een spectaculaire jobdag op zondag 27 mei: sollicitanten vliegen met de helikopter naar hun toekomstige werkplek.

Dat technische jobs een knelpuntberoep zijn, ondervindt de haven al langer. "De scholen leveren voor de Antwerpse haven te weinig nieuw bloed af. Maar dat vormt niet het enige probleem", stelt technisch directeur Yannick Betrains van PSA. "Wat onbekend is, is onbemind. Een containerkraan of een straddle carrier (containerlift, red.) draaiende houden, is met de jaren technisch steeds complexer geworden. Onze machines zijn een droom om aan te werken voor wie een brede interesse heeft en wat avontuurlijk aangelegd is."





Goed om te weten voor wie nu al staat te trappelen: je moet minimaal een technisch A2-diploma hebben, bijvoorbeeld elektro- of automechanica. Daarnaast zijn er ook vacatures voor bachelors, zoals technisch ingenieurs. Betrains: "De opleiding duurt een half jaar. Daarna kun je een heel mooi carrièrepad volgen. Mobiliteit is bij de aanwerving een element. We kijken naar de woonplaats van de jobkandidaten om te beslissen of ze op de Europa- of Noordzeeterminal (rechteroever), ofwel op de MPET-terminal (Deurganckdok) zullen werken."





2.000 euro premie

PSA Antwerp versleept speciaal voor de jobdag een straddle carrier over de Schelde naar het Willemdok. Maar dé attractie is uiteraard de helivlucht. Elke sollicitant mag nog een vriend(in) of familielid meenemen. "We geven trouwens al 2.000 euro premie aan onze werknemers als die erin slagen om een geschikte kandidaat voor een job aan te brengen", zegt woordvoerster Caroline Creve.





360 containerliften

Voor PSA is de haven van Antwerpen naast die van Singapore een van haar twee 'vlaggenschepen'. Het bedrijf behandelt - onder meer met MSC - ruim 80 procent van alle containers die in Antwerpen aankomen en vertrekken. Hier werken circa 3.000 mensen, wereldwijd 30.000. Driehonderd medewerkers in Antwerpen zijn technici. Werk is er genoeg, want dankzij de almaar stijgende trafieken heeft PSA nu al 360 containerliften en 61 kranen. "Voor de techniekers zetten we ook vier nieuwe gebouwen neer, een investering van 30 miljoen euro", rekent Betrains voor.Wie zijn cv stuurt, ontvangt een ticket voor de vlucht. De jobdag loopt op 27 mei van 13 tot 18 uur, Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen. De helikopters vliegen tussen de Sloepenweg en het Deurganckdok. Info op www.psa-antwerp.be