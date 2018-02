Provinciebelasting kan nu ook via digitale weg 14 februari 2018

02u37 0

Als je wil, kan je dit jaar de provinciale belastingbrief digitaal ontvangen. Je moet je dan voor vrijdag 16 februari registreren op het online belastingportaal.





Doe je niets, dan valt gewoon de papieren belastingaanslag in de bus.





Jaarlijks verstuurt de provincie 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V) vindt de stap naar digitale brieven logisch. "Het is efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker."





Wat je moet doen?





Surf voor 16 februari naar http://belastingen.provincieantwerpen.be. Dan registreer je je op het belastingportaal via de identiteitskaart met eID-kaartlezer en binnenkort ook met de Its me-app.





Als je wat langer wacht dan eind deze week, is dat geen probleem. Dan kun je je al registreren voor 2019. (PHT)