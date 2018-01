Provincie vernietigt vergunning woontoren naast Trix 02u46 0 Antwerpen De provincie Antwerpen heeft de bouwvergunning vernietigd voor een woontoren die naast muziekcentrum Trix in Borgerhout zou gebouwd worden. De vergunning door het stadsbestuur was al langer betwist.

Het stadsbestuur leverde afgelopen zomer een bouwvergunning af aan projectontwikkelaar Caravel Properties. Die wil een toren met 122 appartementen bouwen naast muziekcentrum Trix in Borgerhout. Hoewel Trix ter compensatie een half miljoen euro krijgt, tekende de directie beroep aan tegen de beslissing. Ze vreest dat toekomstige buurtbewoners zullen klagen over geluidsoverlast.





De provincie geeft de critici nu gelijk. In een besluit dat De Morgen kon inkijken, vernietigt ze de bouwvergunning van het stadsbestuur. "Een toren neerpoten op anderhalve meter van een drukke muziekzaal is risicovol", verklaart Luk Lemmens, de eerste gedeputeerde en zelf partijgenoot van burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Bovendien is er veel onduidelijkheid over de impact van het gebouw op de mobiliteit in Borgerhout. Wij geven Trix gelijk en leveren geen bouwvergunning af."





Ontwerp

Muziekcentrum Trix reageert opgelucht. "Slaapkamers tegen de muur van een club bouwen, was nooit een goed idee. De bewoners zouden vlak naast het podium slapen", zegt directeur Ken Veerman. Hij is naar eigen zeggen bereid om samen met de ontwikkelaar en het stadsbestuur een oplossing uit te werken. "Wij zijn niet tegen elke toren. Maar het ontwerp moet wel beter."





Volgens de oppositie krijgt het stadsbestuur zijn verdiende loon. "Het college heeft verscheidene negatieve adviezen over dit project naast zich neergelegd en krijgt nu het deksel op de neus", reageert Toon Wassenberg (Samen).





Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) laat weten dat hij akte neemt van de beslissing van de provincie. De beslissing bewijst volgens Van de Velde dat de deputatie in alle onafhankelijkheid over bouwprojecten beslist. (DM)