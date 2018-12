Provincie stopt met groepsaankopen NBA

04 december 2018

14u08 0 Antwerpen Het nieuwe provinciebestuur trekt de stekker uit de groepsaankopen, dat blijkt uit het nieuwe bestuursakkoord. De groepsaankopen waren destijds een initiatief van sp.a, maar die mocht niet langer mee aan tafel schuiven.

Het is vooral voormalig gedeputeerde voor sp.a Inga Verhaert die aan de kar trok voor de energie groepsaankopen en de zonnepanelen. Nu dat sp.a er niet meer bij is, zet de provincie de groepsaankopen ook stop. De redenering van eerste gedeputeerde Luk Lemmens is dat de organisatie van de groepsaankopen te wensen over lieten. “Een onderzoek van energieregulator VREG heeft aangetoond dat de groepsaankoop voor groene energie geen garantie was om de goedkoopste prijs te bekomen”, klinkt het. “Op die manier was het systeem dus eigenlijk misleidend. Bij de zonnepanelen was het probleem dan weer dat de kwaliteit van de panelen blijkbaar niet altijd even goed was.” Het nieuwe provinciebestuur wil als alternatief inwoners “aanmoedigen om zelf de energieprijzen te vergelijken”, maar op welke manier dat zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Bij de laatste groepsaankopen voor groene energie tekende wel ruim 125.000 particulieren in, voor zonnepanelen ging het om bijna 12.000 personen.