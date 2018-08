Protest tegen 'stenen woestijn' in Kievitwijk 18 augustus 2018

02u29 0 Antwerpen Groen heeft vrijdag symbolisch enkele bloemen geplant op de 'betonnen woestijn' in de Kievitwijk. Volgens de partij lapt de stad de stedenbouwkundige voorschriften voor het stadsvernieuwingsproject Kievit fase II aan zijn laars.

"De stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied tussen het Kievitplein, het treinspoor, de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat tot aan de Oostensstraat voorzien dat minimum de helft als groene ruimte wordt ingericht. Maar de stad lapt deze voorschriften nu aan zijn laars", zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen. "Nog geen 36 procent van het publiek domein zal als groene ruimte worden aangelegd. En op nog geen 15 procent daarvan zullen bomen en struiken geplant kunnen worden. Dat is onaanvaardbaar."





Doodse wijk

Kievit fase I is een doodse wijk geworden, vindt Giebens. "Daar kwam vanuit de buurt - terecht - veel kritiek op. Het is dan ook verwonderlijk dat de voorschriften uit Kievit fase II, die in nauw overleg met de wijk werden uitgewerkt, niet worden gevolgd."





Groen-districtsschepen Tom Van den Borne vult aan: "In plaats van te zorgen voor een aangename en groene leefomgeving, creëert de stad opnieuw een hitte-eiland in het midden van deze dichtbevolkte buurt." Procederen heeft, volgens Groen, weinig zin. "De nodige vergunningen zijn afgeleverd en de termijnen verstreken." (BJS)