Protest over bewonersparkeren groeit: personeel Middelheimziekenhuis deelt zelfgemaakte parkeerkaarten uit BJS

28 maart 2019

18u44 0 Antwerpen Uit onvrede met de invoering van het bewonersparkeren zijn in ZNA Middelheim zelfgemaakte parkeerkaarten uitgedeeld. De ziekenhuisdirectie, die vanaf 1 april tijdelijk pendelbusjes gaat inleggen naar een parking in de buurt, ondersteunt de protestactie.

Vanaf 1 april wordt in de wijk tussen ZNA Middelheim, het grootste ziekenhuis van Antwerpen, en de Grote Steenweg een blauwe parkeerzone ingericht. Werknemers zonder standplaats op de ziekenhuisparking mogen er hun wagen vanaf 1 april maximaal twee uur parkeren mét parkeerschijf.

De maatregel zorgt voor grote ongerustheid bij de bijna 3.000 personeelsleden, die in veel gevallen in een shiftensysteem werken. Omdat er op de site van ZNA Middelheim amper 500 parkeerplaatsen voor werknemers voorbehouden zijn, zoeken de meeste personeelsleden immers plaats in de omliggende straten.

Het personeel is nu begonnen met een protestactie. In het ziekenhuis zijn zelfgemaakte parkeerkaarten rondgedeeld met daarop de boodschap: “Wij zorgen voor onze patiënten. Maar de stad moet zorgen voor onze parkeerplaatsen.”

Pendelbusjes

De invoering van het bewonersparkeren baart de directie van ZNA Middelheim grote kopzorgen. Om personeelsleden uit de nood te helpen is beslist om vanaf 1 april tijdelijk pendelbusjes in te leggen tussen het ziekenhuis en een de openbare parking aan park Den Brandt.

Maar de directie wil eigenlijk dat het Antwerpse stadsbestuur over de brug komt. “Men zou het ZNA-personeel parkeerkaarten kunnen uitreiken en hen zo tijdelijk in de blauwe zone ‘gedogen’. Tot er een structurele oplossing voor het parkeerprobleem is gevonden.”

De stad liet eerder al weten dat het niet van plan is om aan ZNA Middelheim toegiften te doen. Ziekenhuispersoneel dat van plan is om vanaf 1 april de zelfgemaakte parkeerkaarten te gebruiken, mag dus meer dan waarschijnlijk een boete verwachten.

Volgende week plant het personeel van ZNA Middelheim nog meer acties.