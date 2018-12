Prostituee en echtgenoot beroven klanten: 30 maanden cel

Koppel hardleerse oplichters loopt alweer veroordeling op BJS

31 december 2018

Prostituee Mimouna R. (32) en haar man Hasan B. (39) zijn in Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel. Het koppel hardleerse oplichters werd eerder al gestraft, onder meer omdat ze de ex van Lesley-Ann Poppe hadden afgeperst. Nu pleegden ze drie gelijkaardige feiten.

Het duo liep in 2017 al eens celstraffen tot drie jaar cel op. Mimouna R., die als prostituee werkt, en haar partner Hasan B. hadden toen op systematische wijze klanten opgelicht door hun identiteits-en bankgegevens te fotograferen. Daar gingen ze dan spullen mee kopen.

Een van de slachtoffers was Benjamin Ruyters, de ex-man van Lesley-Ann Poppe. Hij werd voor 10.000 euro afgeperst nadat hij gezegd had wie zijn vrouw was. Een weekblad had volgens Minouna 8.000 euro veil voor haar verhaal. “Maar als je 10.000 euro betaalt, trek ik mijn verhaal in”, voegde ze eraan toe. Ruyters stapte naar de politie. Toen die tussenkwam, belandde de versie van de prostituee alsnog in de pers.

In het najaar van 2018 maakten Mimouna R. en Hasan B. drie nieuwe slachtoffers. Ze gingen op ongeveer dezelfde manier te werk. Terwijl R. de klanten afwerkte, stal haar man hun spullen. Hasan B. ontvreemde bijvoorbeeld een kredietkaart, kocht er een keyboard van 1.800 euro mee en bood het online te koop aan. Een andere klant werd voor 440 euro opgelicht. En van nog een andere klant verdwenen de sleutels van een Porsche Cayenne.

De rechtbank is de fratsen van het koppel oplichters grondig beu en legt het duo 30 maanden cel en 2.000 euro boete op. “De feiten zijn zeer ernstig en getuigen van een gebrek aan normbesef. De beklaagden werken samen om op systematische wijze klanten te bestelen. Bovendien trokken ze geen lering uit vorige veroordelingen.”