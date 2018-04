Professor pleit voor aanpassing online aanmeldingssysteem 05 april 2018

De Antwerpse professor Paul Mahieu verdedigt na protest van enkele ouders het aanmeldsysteem maar maakt wel enkele kanttekeningen. Zo zou het verder uitgebreid moeten worden naar de randgemeenten en moeten er gewoon ook meer scholen komen.





Professor Paul Mahieu van de UAntwerpen stond mee aan de wieg van het aanmeldsysteem in het basisonderwijs en blijft achter het principe staan. "Dit is het meest eerlijke systeem. Kamperen is de slechtst mogelijke optie, de hogere klassen zetten huurlingen aan de poort en de armeren hebben geen keuze meer", zegt prof. Mahieu.





Wel heeft de professor enkele bemerkingen op het systeem. Onder ander de schoolvlucht in Antwerpen zorgt ervoor dat Antwerpse ouders ook in de randgemeenten gaan kamperen en er ook daar capaciteitsproblemen ontstaan. "Het systeem moet wijder gaan. Zo hebben ouders sowieso meer keuze en is er uniformiteit. Daarnaast pleit ik gewoon ook heel hard voor meer scholen. Het capaciteitsprobleem is een reëel probleem dat enkel aangepakt kan worden met meer scholen."