Professionele skaters tonen tricks in Veltwijckpark Jan Aelberts

21 maart 2019

20u14 0 Antwerpen Het skatepark in het Ekerse Veltwijckpark werd al een tijdje geleden vernieuwd, maar een officiële opening kwam er nog niet. Daar komt op 6 april verandering in.

Het district organiseert die dag een feest op en rond het skatepark. Professionele skaters zullen er hun tips en tricks prijsgeven. Een foodtruck zorg voor het eten, muziek voor de sfeer. Ook wie geen held is op de plank, is dus welkom. Het feest start om 13.30 uur in het Veltwijckpark.