Proeven van zitskiën op skipiste Aspen 15 februari 2018

02u55 0

Aan het Korea House van skipiste Aspen in Wilrijk kon je gisterenmiddag kennismaken met een aantal paralympische disciplines, zoals basket on wheels en zitskiën. Je kon ook een aantal paralympische atleten ontmoeten. Het Belgisch Paralympisch Comité en Anvasport stonden mee in voor de organisatie.





"We geven de mensen de gelegenheid om zelf eens te ervaren wat zitskiën inhoudt, weliswaar met een begeleider achter hen", zegt Patrick Van de Vaerd, secretaris van Anvasport. "We geven een clubblad uit en bereiken zo meer dan 700 gezinnen met andersvaliden die willen leren skiën of zich willen vervolmaken."





Niet elke zitskiër skiet met een begeleider. "We hebben mensen met volledige verlamming of zeer zware handicaps die een begeleider nodig hebben maar er zijn ook echte topatleten bij die even snel de piste afrazen met hun monoski als een reguliere skiër. Zij halen snelheden tot 100 kilometer per uur. Het verschil zit hem in de manier van sturen. Bij zitskiën draai je veel meer vanuit je heupen en je schouders."





Het doel bij Anvasport is om zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk de skisport te kunnen laten beleven en daarvoor kunnen ze ook zitski's huren aan de tarieven van gewone ski's. "We doen dit al 31 jaar en de sport groeit nog steeds", zegt Patrick. (DILA)