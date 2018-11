Proefproject met verticaal groen aan Bib Permeke is klaar ADA

22 november 2018

15u01 0 Antwerpen De behoefte naar groen in steden neemt toe maar vaak is de ruimte in een stedelijke context eerder beperkt. Verticaal groen is een van de mogelijke oplossingen. Daarom startte de stad Antwerpen een proefproject op het De Coninckplein om meer verticaal groen in de binnenstad te realiseren. De gevel van de bib krijgt er een groen kleedje.

De verticale tuin op de gevel van de bib bestaat uit een draagstructuur met voorbegroeide plantenbedden. Zo heeft de gevel vanaf de eerste dag een volgroeide groene wand. Voor het onderhoud van de planten is er een vanop afstand gestuurd irrigatiesysteem ingebouwd dat via sensoren continu parameters als temperatuur, bevloeiing, voeding en vochtgehalte monitort en daarop inspeelt. De draagstructuur zelf is modulair opgebouwd in herbruikbare materialen. Zo kunnen onderdelen afzonderlijk gerecycleerd worden op het einde van de levensduur en kunnen de andere modules worden behouden.

Caroline Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud, licht toe: “De stad heeft, onder andere door de klimaatopwarming en de luchtkwaliteit, steeds meer nood aan groen. Om dit te realiseren in de binnenstad, waar er weinig vrije ruimte is, start de stad Antwerpen een proefproject met verticaal groen. De gevel van Bibliotheek Permeke aan het De Coninckplein heeft de afgelopen weken een groene make-over gekregen. Zo zorgt de stad voor meer groen in Antwerpen en wil ze een inspiratiebron zijn voor burgers en bedrijven.”

De geveltuin heeft positieve ecologische gevolgen voor de omgeving. Zo zorgt hij voor een schonere lucht, verlaagt hij de omgevingstemperatuur door zonlicht te absorberen, reduceert hij het omgevingsgeluid tot 41 procent, absorbeert hij regenwater en bevordert hij de leefomgeving voor vogels, vlinders en insecten. Om de biodiversiteit nog extra te stimuleren worden er ook nestkasten en insectenhotels geïntegreerd.