Productiehuis-duo wil op de koffie bij koning Filip

02u44 0 Antwerpen Het Antwerps duo achter het productiehuis Poolhert probeert via een online filmpje contact te leggen met koning Filip. Hun doel: een intiem portret maken van de man die schuil gaat achter de koning.

Het Antwerpse productiehuis Poolhert heeft wel een heel ambitieus plan vooropgesteld. Oprichtsters Marie De Hert en Ellen Pollart willen een documentaire maken over koning Filip. "Geen formeel gedoe maar een documentaire over de mens achter de koning. Wat doet de koning op een gewone zondag? Speelt hij met zijn kinderen? Gaat hij bootje varen in het park? Of doet hij ook gewoon de strijk?", vraagt Marie zich af. Het idee ontstond aan de ontbijttafel toen beide dames het over de koning hadden.





"Hoe we op dat onderwerp zijn gekomen, dat weet ik niet meer," lacht Marie, "maar we merkten een fascinatie voor onze koning. Zou het niet geweldig zijn om een aantal weken met hem op te trekken en alle formaliteiten en regeltjes overboord te kunnen gooien?"





Het mag dan wel een naïeve droom klinken, het zou de twee maar eens moeten lukken. "Ik denk dat het iets uniek zou zijn voor Europa", klinkt het hoopvol.





Marie en Ellen hebben ondertussen een filmpje gemaakt waarin ze zich richten tot koning Filip. "We hopen dat het filmpje viraal gaat en dat het op een of andere manier bij de koning belandt. Als dat niet lukt, hebben we nog een tweede filmpje achter de hand," aldus de documentairemaakster. Ondertussen heeft het filmpje al zo'n 50.000 kijkers bereikt. (ADA)





