Procureur woedend op vrouw die verkrachting verzint 24 februari 2018

02u27 0 Antwerpen Een 26-jarige vrouw heeft vrijdagochtend op de rechtbank bekend dat zij niet verkracht was door haar vriend. De procureur had net 38 maanden celstraf geëist tegen die vriend. De man zit al vier maanden in voorarrest.

De Marokkaanse vrouw (26) had een knipperlichtrelatie met de Nederlander Akkrame B. De twee spraken meestal af in Antwerpen om uit te gaan en om 's nachts in een hotel te overnachten. De relatie verliep turbulent met enkele razende ruzies met krabben en slagen. Bij één van die ruzies in oktober 2017 moest de politie tussenbeide komen.





De Nederlandse man werd gearresteerd. De vrouw vertelde de politie dat zij de man eerder al voor verkrachting had aangeklaagd. Die klacht was niet verder onderzocht omdat de politie de man niet kon vinden. Een onderzoeksrechter sloot Akkrame B. op in de gevangenis en gaf de politie opdracht alle klachten te onderzoeken.





Hotel

Vrijdagochtend werd Akkrame B. met de boeien aan de rechtbank binnengebracht. De procureur vond dat er voldoende bewijs was voor beide beschuldigingen zijnde de slagen en verwondingen, én de verkrachting. Hij vorderde 38 maanden celstraf.





Advocaat Vincent Andries die Akkrame B. bijstond, zag geen enkel bewijs voor de verkrachting. De beschuldiging was enkel gebaseerd op de verklaring van de jonge vrouw. Zij beweerde onder druk te zijn gezet om mee op hotel te gaan. Uit schrik was zij maar meegegaan. In de hotelkamer was zij dan verkracht. Hij vroeg de vrijspraak voor de verkrachting.





Schrik

De jonge vrouw kreeg op het einde van het proces nog even het woord. "Die verkrachting heb ik verzonnen. Ik herhaal dat hier nog eens want ik had dat al in een brief aan de onderzoeksrechter laten weten", zei de vrouw. Haar advocaat Thibaud Delva legde uit dat de vrouw haar beschuldiging tegen Akkrame B. had aangedikt uit schrik dat de politie haar niet zou geloven. "Zij wilde alleen dat hij niet meer zou slaan."





De procureur schoot uit zijn sloffen. Al dat werk van de politie was dus nergens voor nodig geweest. Hij veegde de vrouw de mantel uit en trok prompt zijn strafeis van 38 maanden in. "Ik vraag de vrijspraak voor de verkrachting en kan leven met een straf met uitstel voor de slagen en verwondingen", besloot de procureur.





Uitspraak in de zaak volgt op 6 maart.





(PLA)