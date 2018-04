Procureur viseert harde kern: "Antwerpse hooligans vormen privémilitie" PATRICK LEFELON

02u59 100 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft zijn bazooka bovengehaald tegen de hooligans van Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Hij beschouwt de harde supporterskernen als een verboden privémilitie, die is opgericht om geweld tegen andere personen of tegen de politie te gebruiken. Vooral de groep Elite Antwerp, bestaande uit kickboxers, wordt geviseerd.

Bij dag en dauw viel de lokale recherche van de politie Antwerpen binnen op 17 adressen van hooligans in en rond Antwerpen. De namen van de verdachten waren opgedoken in het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op de supportersbussen van Beerschot-Wilrijk vorige zomer. In de gsm's vonden de speurders toen ook afspraken, foto's en filmpjes van eerdere supportersrellen.





Free fights

Het ging dan om zogenaamde 'free fights.' Rivaliserende hooligans maken dan een afspraak om na een match met de blote vuist te vechten op een afgelegen plaats. Eén van de laatste knokpartijen tussen Beerschot en Antwerp vond in 2017 plaats in de buurt van het Sint-Annabos op Linkeroever. De gsm's leverden ook info op over gevechten met andere supportersgroepen, onder andere uit Gent, Club Brugge, Racing Genk en Luik. De oudste free fight dateert uit 2015.



Bij hooligans leeft vaak de idee dat 'free fights' toegelaten zijn, zolang de deelnemers vooraf hun akkoord hebben gegeven.



Advocaat Len Augustyns : "Free fights zijn altijd illegaal. Het strafrecht is van openbare orde. Dat betekent dat geen enkel individu aan een ander iemand toelating kan geven om hem opzettelijk te slaan of te verwonden. Alleen gevechtsclubs mogen onder toezicht van een sportfederatie kampen organiseren."

Thaiboxclub

De 14 opgepakte verdachten behoren vooral tot de harde kern Elite Antwerp. Deze groep was goed georganiseerd en had de meeste free fights op zijn palmares staan. Elite Antwerp werd lange tijd geleid door aannemer Dennis T. een oudgediende uit de Antwerpse harde kern. Hij werd al in 2008 veroordeeld voor supportersgeweld. Dennis T. regelde voor zijn voetbalvrienden trainingen bij de vechtsportclub Ting Tong Gym op het Antwerpe Zuid. De zaakvoerder van Ting Tong Gym werd ook gearresteerd maar 's avonds weer vrijgelaten. Zijn vechtsportclub is voorlopig wel verzegeld.



Onder de aangehoudenen is ook persfotograaf Sebastian S. en kickboxer Stijn V.H. Die laatste is ook verdachte in het onderzoek van Mortsel, net als Dennis T. trouwens. De groep Elite Team sprak meestal af op de parking van taverne De Nachtegaal in Wilrijk. Bij zaakvoerder Nathan S. vond gisteren een huiszoeking plaats maar de man was niet thuis.

Beerschot

Aan Beerschot-kant werden minstens drie hooligans gearresteerd. Onder hen één man die twee weken geleden bij de derby op de Bosuil over de omheining klom. Twee anderen worden verdacht van deelname aan free fights maar zij werden door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.